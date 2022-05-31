Yönetmen David Cronenberg, Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ı bir araya getirmek istiyor

Başrolünde Kristen Stewart ve Lea Seydoux'nun başrolde yer aldığı 'Crimes of the Future' filmiyle 2022 Cannes Film Festivali’nde katılan Kanadalı yönetmen David Cronenberg, Stewart’ı eski rol arkadaşı Robert Pattinson ile bir araya getirmek istiyor.



“Aslında beni Kristen ile tanıştıran Robert idi” diyen Cronenberg, eski iki sevgilinin kariyerlerinde çok iyi yerlere geldiğini belirtti.



"BİR ARAYA GELMELERİNİ İSTERİM" “Hem Rob hem de Kristen harika işler yaptık. İkisinin beraber yer aldığı bir film veya proje düşünebiliyorum” diyen yönetmen gelecek yıl ‘Shroud’ adında gerilim türünde bir film sunmaya hazırlanıyor. Film hakkında fazla ayrıntı vermeyen yönetmen, Alacakaranlık hayranlarını heyecanlandıran bu ifadeleriyle söylentileri artırdı.

Ancak yönetmen "Bu işe çok fazla girmek istemem çünkü hayranların belli bir beklenti içinde olacağını biliyorum ve bu da onların yeni karakterlere bürünmelerine engel olacaktır" diyerek hayranların çok umutlanmamasını istedi.

