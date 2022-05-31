Yönetmen David Cronenberg, Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ı bir araya getirmek istiyor

2022 Cannes Film Festivali’ne Crimes of the Future filmiyle katılan yönetmen David Cronenberg, filminin başrolünde yer alan Kristen Stewart ile daha önce iki filmde beraber çalıştığı Robert Pattinson’ın bir araya gelebileceği bir film yapmak istiyor.

Yönetmen David Cronenberg, Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ı bir araya getirmek istiyor

Haberler - ntv.com.tr 31.05.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 16:42

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Başrolünde Kristen Stewart ve Lea Seydoux'nun başrolde yer aldığı 'Crimes of the Future' filmiyle 2022 Cannes Film Festivali’nde katılan Kanadalı yönetmen David Cronenberg, Stewart’ı eski rol arkadaşı ile bir araya getirmek istiyor.

“Aslında beni Kristen ile tanıştıran Robert idi” diyen Cronenberg, eski iki sevgilinin kariyerlerinde çok iyi yerlere geldiğini belirtti.

"BİR ARAYA GELMELERİNİ İSTERİM"

“Hem Rob hem de Kristen harika işler yaptık. İkisinin beraber yer aldığı bir film veya proje düşünebiliyorum” diyen yönetmen gelecek yıl ‘Shroud’ adında gerilim türünde bir film sunmaya hazırlanıyor. Film hakkında fazla ayrıntı vermeyen yönetmen, Alacakaranlık hayranlarını heyecanlandıran bu ifadeleriyle söylentileri artırdı.

Ancak yönetmen "Bu işe çok fazla girmek istemem çünkü hayranların belli bir beklenti içinde olacağını biliyorum ve bu da onların yeni karakterlere bürünmelerine engel olacaktır" diyerek hayranların çok umutlanmamasını istedi.

'Crimes of the Future' (2022) filminin başrolünde Lea Seydoux, Kristen Stewart ve Viggo Mortensen yer alıyor.
'Crimes of the Future' (2022) filminin başrolünde Lea Seydoux, Kristen Stewart ve Viggo Mortensen yer alıyor.

Robert Pattinson, yönetmen ile daha önce 2012 yapımı 'Cosmopolis' ve 2014 yapımı 'Map to the Stars' filmlerinde beraber çalışmıştı. 2010’lu yıllarda tüm dünyada bir fenomene haline gelen Alacakaranlık serisinde yer alan Pattison ve Stewart, aynı zamanda birlikteliğiyle de gündeme geliyordu.

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