Yönetmen Denis Villeneuve "Dune" üçlemesine yeşil ışık yaktı

Frank Herbert tarafından yazılan ikinci Dune kitabı "Dune Mesihi"ni de beyazperdeye uyarlamak isteyen yönetmen, "Dune: Messiah, insanların Paul Atreides'i bir kahraman olarak algılamasına tepki olarak yazılmıştır. Onun yapmak istediği şey bu değildi ama. Benim uyarlamam onun aslında bir uyarı olduğu fikrine daha yakın" dedi.

Üçüncü filmin çekilme ihtimali olduğuna değinen yöentmen "Kağıda bir şeyler yazdığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

DUNE 2 HAKKINDA

Yıldızlardan oluşan kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.

