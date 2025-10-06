Yönetmen Felix van Groeningen'in yeni projesi belli oldu
Çölde Kutup Ayısı, Kırık Çember, Güzel Oğlum ve Sekiz Dağ gibi filmlerle tanınan Belçikalı yönetmen Felix van Groeningen'in yeni filmi belli oldu.
Daha önce Sekiz Dağ adlı filmde de birlikte çalışan Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch ve İtalyan aktör Luca Marinelli aynı projede buluşuyor.
"Let Love In" adlı filmin senaryosunu Groeningen, Charlotte Vandermeersch ve Anne Paulicevich kaleme alıyor.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre; "Let Love In" filminde başrolleri Charlotte Vandermeersch ve Luca Marinelli paylaşacak.
Felix van Groeningen ve Charlotte Vandermeersch
Film, uzun süredir gizli tutulan bir ilişkinin itirafı sonrası bir çiftin kabul ettikleri her şeyi sorgulamasını konu alıyor.
Çekimleri Belçika'da devam eden film, 21 Ekim 2026'da vizyona girecek.
Öte yandan Felix van Groeningen, Sekiz Dağ filmiyle 2022 yılında Cannes Film Festivali Jüri Ödülü'nü kazanmıştı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol