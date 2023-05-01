Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

Yönetmen İsmail Güneş, İstanbul Maltepe'de korna çalmamaları için uyardığı düğün konvoyundaki bir grubun saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Güneş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

, senarist ve yapımcı İsmail Güneş, Maltepe'de, bir düğün konvoyundakiler tarafından dövüldü. Yaralanan Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, spor yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen İsmail Güneş, Maltepe'de Bağdat Caddesi'nde, korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarınca, konvoyda bulunan bir grup, Güneş'e saldırdı.

Haber verilmesi üzerine Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güneş, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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