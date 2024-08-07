Yönetmen Lee Daniels'tan "Gazeteci Çocuk" itirafı

Daniels, Gazeteci Çocuk'un aldığı sert tepkilerin neredeyse mesleğine küsmesine neden olduğunu anlattı.

"O film hiç sevilmedi" diyen yönetmen, yaşadıklarını "Ondan sonra yönetmenliği bırakacaktım çünkü çok kötülenmişti ve eleştirmenler anlamamıştı. Gazeteci Çocuk'tan sonra şöyle dedim: 'Tamam, bir daha asla yönetmenlik yapmayacağım çünkü sadece benim üzerime geldiler'. Tüm işlerimi eşit derecede seviyorum ama bir kenara atılan filmlerim benim için en değerli olanlar. Ve Gazeteci Çocuk benim için çok değerli bir yapım" diye anlattı.