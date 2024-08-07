Yönetmen Lee Daniels'tan "Gazeteci Çocuk" itirafı

Oscar adayı yönetmen Lee Daniels, IndieWire'a verdiği röportajda; 2012 yapımı Gazeteci Çocuk (The Paperboy) filminin sinemayı bırakmanın eşiğine gelmesine sebep olduğunu açıkladı.
Pete Dexter'ın 1995 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan "Gazeteci Çocuk", 1960'larda bir idam mahkumunun karıştığı cinayet davasını araştırmak üzere memleketine dönen muhabirin hikayesini anlatıyordu.
Daniels'ın senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman, David Oyelowo, John Cusack ve Macy Gray yer alıyordu.
Daniels, Gazeteci Çocuk'un aldığı sert tepkilerin neredeyse mesleğine küsmesine neden olduğunu anlattı.
"O film hiç sevilmedi" diyen yönetmen, yaşadıklarını "Ondan sonra yönetmenliği bırakacaktım çünkü çok kötülenmişti ve eleştirmenler anlamamıştı. Gazeteci Çocuk'tan sonra şöyle dedim: 'Tamam, bir daha asla yönetmenlik yapmayacağım çünkü sadece benim üzerime geldiler'. Tüm işlerimi eşit derecede seviyorum ama bir kenara atılan filmlerim benim için en değerli olanlar. Ve Gazeteci Çocuk benim için çok değerli bir yapım" diye anlattı.
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