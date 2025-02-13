Yönetmen Michael Snow'un filmleri, izleyiciyle buluşacak

İstanbul Modern Sinemanın, Kanada Başkonsolosluğu ve Othon Cinema iş birliğinde hazırladığı, Kanadalı sanatçı ve yönetmen Michael Snow'un retrospektifinin izleyiciye sunulacağı "Okyanus Rüyaları" etkinliği 20 Şubat'ta başlıyor.



İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Snow'un filmlerinin yer alacağı etkinlikte, 1971 yapımı "Merkez Bölge" filminin yanı sıra Türkiye'de ilk kez gösterilecek 16mm formatındaki 10 filmi de beğeniye sunulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, dünya sinemasına yön veren ve dönüştüren yönetmenlerden kapsamlı seçkiler sundukları program serisinde Snow'un da yer aldığını belirterek, "Snow'un sineması, görsel ve işitsel algıyı sorgulayan, izleyiciyi sinemanın sınırlarını yeniden düşünmeye sevk eden bir deneyim sunuyor. Rüya gibi, bilinçaltındaki imgeleri çağıran filmler var." ifadelerini kullandı.

Snow'un filmlerinde suyun önemli bir yeri olduğunu aktaran Turan, "Hem imge olarak hem de suyun hareketiyle kamerasını ilişkilendirdiği için 'Okyanus Rüyaları' adını verdiğimiz bu retrospektif, sanatçının sinema dilindeki yaklaşımını Türkiye'den izleyicilerle buluşturma fırsatını sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Programda gösterilecek yapımlar arasında "Korpus Kallozum", "Sstoorrty", "İleri ve Geri", "Montreal'de Bir Saniye", "Dalga Boyu", "Vakti Olmayanlar İçin Dalga Boyu", "Bu da Böyle", "Yerleşik Figürler" ve "Şimdiki Zamanlar" filmleri de yer alıyor.



Gösterimler 23 Şubat'a kadar devam edecek.