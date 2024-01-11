Yönetmen Özcan Alper'in yeni filmi "Senfoni İstanbul"un çekimleri başladı

"Senfoni İstanbul" adlı dökü-drama filminin çekimleri başladı. Filmin yapımcılığını üstlenen Nar Film'den yapılan açıklamaya göre, hikayede İstanbul'un yüzyıllık edebiyat hafızası, roman ve öykü karakterleri üzerinden anlatılacak. İstanbul'u 1920'lerden bugüne kadar mekan olarak seçen roman karakterlerinin izinde ve onların belleğinden bir anlatı kuran film, farklı mevsimlerde ve farklı oyuncularla çekilecek.



Proje tasarımını Özcan Alper, yönetmenliğini ve senaristliğini Uğur Aydedim'in yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini Yağız Yavru gerçekleştiriyor. Projenin edebiyat danışmanlığını ise eleştirmen, yazar Semih Gümüş ve akademisyen Sena Hamra Aydın üstleniyor.



Filmin ilk çekimlerinde oyuncu Kevork Malikyan, Tuğrul Tülek, Ozan Çelik ve genç oyunculardan Serap Bilgin, Yağmur Acı ve Mizgin Özel yer aldı. Projenin diğer bölümleri için cast çalışmaları devam ediyor.