Yönetmen Paul King doğruladı: Wonka'nın devam filmi geliyor

Roald Dahl'ın en ikonlaşmış eseri ve tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nın merkezindeki olağanüstü karaktere dayanan "Wonka" filminin yönetmeni Paul King, "Ayı Paddington Peru'da" filminin dünya prömiyerine katıldı.

Ünlü yönetmen, kırmızı halı röportajında "Wonka 2"nin mevcut durumu hakkında şunları söyledi:



“Taslağın yarısı kadar elimizde var. Hoşumuza giden bir hikayemiz var ve onu nereye götürmek istediğimizi biliyoruz.”