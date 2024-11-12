Yönetmen Paul King doğruladı: Wonka'nın devam filmi geliyor
Timothee Chalamet'in başrolde yer aldığı, geçen yılın hit müzikali "Wonka"nın yönetmeni Paul King, devam filminin üzerinde çalışıldığını doğruladı.
Roald Dahl'ın en ikonlaşmış eseri ve tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nın merkezindeki olağanüstü karaktere dayanan "Wonka" filminin yönetmeni Paul King, "Ayı Paddington Peru'da" filminin dünya prömiyerine katıldı.
Ünlü yönetmen, kırmızı halı röportajında "Wonka 2"nin mevcut durumu hakkında şunları söyledi:
“Taslağın yarısı kadar elimizde var. Hoşumuza giden bir hikayemiz var ve onu nereye götürmek istediğimizi biliyoruz.”
Öte yandan dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan "Wonka" filmi, dünya çapında 632 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.
Üçüncü kez beyazperdeye taşınan eserin ikonik karakteri Wonka’yı Gene Wilder ve Jonny Deep’in ardından Timothée Chalamet canlandırmıştı.
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