Yönetmen Rob Savage'dan bir Stephen King uyarlamasına daha yeşil ışık

"BUNUN GERÇEKLEŞME ŞANSI YÜKSEK"

King'in öyküsünden yola çıkarak kozmik bir korku filmi yapılabileceğini vurgulayan yönetmen, "Film tamamen zamanı esnetmek ve sıkıştırmakla ilgili ve bu alanda romanda olanın ötesine geçen pek çok harika, eğlenceli şey yapabilirsiniz. Bu konuda çok heyecanlıyım. Bence bunun gerçekleşme şansı yüksek" dedi.



King'in 1990'da yazdığı Gece Yarısını Dört Geçe (Four Past Midnight) kitabındaki 4 öyküden biri olan Umacılar, Boston'a giden bir uçaktakilerin ortadan kaybolduğunu fark eden 11 kişinin hikayesini anlatıyor. Hikaye 1995'te aynı adlı bir mini diziye uyarlanmıştı.