Yönetmen Rob Savage'dan bir Stephen King uyarlamasına daha yeşil ışık

Korku türünün usta ismi Stephen King'in 1978 yılında kaleme aldığı aynı adlı kısa hikayeden uyarlanan "The Boogeyman" filminin yönetmen koltuğunda Rob Savage oturuyor.
Oyuncu kadrosunda Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ve David Dastmalchia yer aldığı film, gişede 82,3 milyon dolar kazandı.
Comicbook.com'a konuşan Rob Savage, Stephen King'in "Umacılar" (The Langoliers) adlı hikayesini de beyazperdeye taşımak istediğini söyledi.
"HARİKA BİR FİKRİMİZ VAR"
"Haklar söz konusu olduğunda biraz yaramazlık var ama umarım bunu halledebiliriz" diyen yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kısa öyküden yola çıkarak bunu geliştirmek için harika bir fikrimiz var. King'in eserlerinden uyarlananlar arasında bunun hakkının verildiğini hiç sanmıyorum. Bir korku filminde keşfedildiğini hiç görmediğim fikirlerle oynuyor.
"BUNUN GERÇEKLEŞME ŞANSI YÜKSEK"
King'in öyküsünden yola çıkarak kozmik bir korku filmi yapılabileceğini vurgulayan yönetmen, "Film tamamen zamanı esnetmek ve sıkıştırmakla ilgili ve bu alanda romanda olanın ötesine geçen pek çok harika, eğlenceli şey yapabilirsiniz. Bu konuda çok heyecanlıyım. Bence bunun gerçekleşme şansı yüksek" dedi.
King'in 1990'da yazdığı Gece Yarısını Dört Geçe (Four Past Midnight) kitabındaki 4 öyküden biri olan Umacılar, Boston'a giden bir uçaktakilerin ortadan kaybolduğunu fark eden 11 kişinin hikayesini anlatıyor. Hikaye 1995'te aynı adlı bir mini diziye uyarlanmıştı.
"SEYİRCİLERİN BİR SONRAKİ SAHNEYİ KAÇIRMAMASI İÇİN YENİDEN DÜZENLEDİK"
Öte yandan Savage, "The Boogeyman" vizyona girmeden önce bir sahnenin test izlemelerinde seyirciden yoğun tepki alınca değiştirildiğini açıklamıştı.
Empire'a konuşan Rob Savage, "Yaratık ilk kez göründüğünde, seyirciler çok gürültülü şekilde çığlık attı ve hemen yanındakilerle konuşmaya başladı. Bu nedenle bir sonraki sahneleri kaçırdılar. Dolayısıyla sahneyi yeniden düzenledik ve hiçbir önemli bilgiyi kaçırmamaları için o bölüme 45 saniyelik dolgu yaptık" demişti.
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