Yönetmen Rob Savage'dan bir Stephen King uyarlamasına daha yeşil ışık

Korku türünün usta ismi Stephen King'in 1978 yılında kaleme aldığı aynı adlı kısa hikayeden uyarlanan "The Boogeyman" filminin yönetmen koltuğunda Rob Savage oturuyor.



Oyuncu kadrosunda Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ve David Dastmalchia yer aldığı film, gişede 82,3 milyon dolar kazandı.



Comicbook.com'a konuşan Rob Savage, Stephen King'in "Umacılar" (The Langoliers) adlı hikayesini de beyazperdeye taşımak istediğini söyledi.



"HARİKA BİR FİKRİMİZ VAR"

"Haklar söz konusu olduğunda biraz yaramazlık var ama umarım bunu halledebiliriz" diyen yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü:



Kısa öyküden yola çıkarak bunu geliştirmek için harika bir fikrimiz var. King'in eserlerinden uyarlananlar arasında bunun hakkının verildiğini hiç sanmıyorum. Bir korku filminde keşfedildiğini hiç görmediğim fikirlerle oynuyor.