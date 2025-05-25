Yönetmen Stanley Kubrick'in evi satışa çıkarıldı

The Shining, A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in 14 yıl boyunca yaşadığı ve bazı yapımlarını yönettiği İngiltere’deki evi satışa çıkarıldı.



İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Barnet Lane, Elstree’de yer alan ve ‘Abbots Mead’ ismiyle bilinen mülk, Stanley Kubrick’in bir dönem yaşam alanıydı.

Yönetmenin ‘The Shining’, ‘Barry Lyndon’ ile ‘A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey’ gibi filmlerin prodüksiyon süreçlerini bu evde yürüttüğü biliniyor. Evin dış cephesinde Kubrick’e adanmış mavi bir plaket bulunuyor.

Toplamda dokuz yatak odasına sahip ev, 9 milyon 410 bin dolara (yaklaşık 365 milyon 928 bin lira) satışa çıkarıldı.