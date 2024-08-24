Yönetmen Tim Burton'ı emeklilikten döndüren o dizi

Beterböcek, Alis Harikalar Diyarında, Ölü Gelin ve Büyük Balık gibi yapımların usta yönetmeni Tim Burton, 2019 yılında emekli olmaya karar verdiğini ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Dumbo adlı filminden sonra emekli olmayı düşünen yönetmen, "Wednesday" dizisindeki deneyiminin her şeyi değiştirdiğini açıkladı. "Son filmim olabilir diye düşünüyordum, emekli olabilirdim" diyen yönetmen, Wednesday dizisinin "kendisini bir şeyler üretmeye yeniden ittiğini" açıkladı.