Yönetmen Tim Burton'ı emeklilikten döndüren o dizi

Beterböcek, Alis Harikalar Diyarında, Ölü Gelin ve Büyük Balık gibi yapımların usta yönetmeni Tim Burton, 2019 yılında emekli olmaya karar verdiğini ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Dumbo adlı filminden sonra emekli olmayı düşünen yönetmen, "Wednesday" dizisindeki deneyiminin her şeyi değiştirdiğini açıkladı. "Son filmim olabilir diye düşünüyordum, emekli olabilirdim" diyen yönetmen, Wednesday dizisinin "kendisini bir şeyler üretmeye yeniden ittiğini" açıkladı.
Addams Ailesi serisinden esinlenilerek yaratılan dizide Burton, yönetmen ve yönetici yapımcı olarak yer aldı. Burton, "Romanya'ya gittik ve yaratıcı bir sağlık kampı gibiydi. Çok iyi geçti" dedi.
Wednesday dizisi, yayınlanmasından sadece bir hafta sonra, toplam 341,2 milyon saat izlenmeye ulaştı ve "Stranger Things"in rekorunu kırdı.
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