Yönetmen ve senarist Semih Kaplanoğlu: Oscar ödüllerini takıntı haline getirmemek lazım

Bağlılık Aslı ve Bağlılık Hasan filmleriyle iki kez Türkiye'nin Oscar aday adayı olan yönetmen ve senarist Semih Kaplanoğlu, bu zamana kadar hiçbir Türk filminin Oscar ödülü almamasının geçmişte Eurovision şarkı yarışmasında olduğu gibi takıntı haline getirilmemesi gerektiğini, mevcut durumun zevkinin çıkarılmasını çünkü bir gün birilerinin bu ödülü alacağını dile getirdi.

Yönetmen ve senarist Semih Kaplanoğlu: Oscar ödüllerini takıntı haline getirmemek lazım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Artık ütopyalar üretme zamanı

Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Artık ütopyalar üretme zamanı

Category
Semih Kaplanoğlu: Oscar'da başka dengeler devreye giriyor

Semih Kaplanoğlu: Oscar'da başka dengeler devreye giriyor

Category

Bağlılık Hasan adlı filmi bu hafta sonu İspanya'da gösterime girecek olan yönetmen Semih Kaplanoğlu, verdiği demeçte "İnsanın kendini anlatma serüveni" olarak gördüğü sinema ve yönetmenliğe bakışı ile gelecek projelerini anlattı.

Son filmi Bağlılık Hasan ile geçen yıl Türkiye'nin Oscar adayı olan ancak ilk 5'e seçilemeyen Kaplanoğlu, Oscar olarak bilinen Akademi Ödüllerindeki film tercihlerinin "Hikayesinden prodüksiyonuna kadar ticari nitelik taşıması, uluslararası bir tema olması gibi belli formülleri içermesi gerektiğini" ifade etti.

"TAKINTI HALİNE GETİRMEMEK, BİRAZ EĞLENMEK LAZIM"

"Sadece bizim filmlerimiz değil, aslında dünyanın birçok ülkesinde üretilen filmler oradaki ilk sıralamaların içine pek giremiyor" diyen Kaplanoğlu, "Dünyada çok güçlü sinemalar var. Mesela Hint sineması. Saysanız bir ya da iki kere Oscar almışlardır. Ben bir tane hatırlıyorum. Diğer ülke sinemalarında da benzer durumlar var. Bizimki de böyle bir şey. Bir zamanlar Eurovision’a hep gidiyoruz ama hiçbir şey olmuyoruz gibi bir şey vardı. Oscar ödüllerini Eurovision gibi takıntı haline getirmemek, biraz eğlenmek lazım. Bir gün belki Türkiye'den birileri bu işte tercih edilip, seçilir. Ne güzel olur" değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda bitmiş senaryoları olduğunu ancak ekonomik kriz yüzünden "çekilmesi imkansız" senaryoların da olduğunu anlatan Kaplanoğlu, şu anda önceliğinin yazmaya devam ettiği bağlılık serisinin 3. senaryosu olduğuna işaret etti.

YENİ PROJELER

Kaplanoğlu, bu üçüncü serinin bir kısmını Barselona’da, bir kısmını Fransa'da Marsilya'da ya da İtalya'nın Rimini kentinde çekebileceğini kaydederek "Bu yerlerde küçük, 3-4 sahnenin geçtiği, 70’lerde bir yolculuk üstünden düşündüğüm bir proje. Niyetim bunu yapmak. Seneye sonbahara çekebilirsek ne güzel olur ama bilmiyorum." diye konuştu.

Yönetmen ve senarist Semih Kaplanoğlu: Oscar ödüllerini takıntı haline getirmemek lazım - 1
Kaplanoğlu iki kez Türkiye'nin Oscar adayı olmuş ancak Akademi'nin Yabancı Dilde En İyi Film listesindeki adaylar listesine girememişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...