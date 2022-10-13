Yönetmen ve senarist Semih Kaplanoğlu: Oscar ödüllerini takıntı haline getirmemek lazım

Bağlılık Hasan adlı filmi bu hafta sonu İspanya'da gösterime girecek olan yönetmen Semih Kaplanoğlu, verdiği demeçte "İnsanın kendini anlatma serüveni" olarak gördüğü sinema ve yönetmenliğe bakışı ile gelecek projelerini anlattı.



Son filmi Bağlılık Hasan ile geçen yıl Türkiye'nin Oscar adayı olan ancak ilk 5'e seçilemeyen Kaplanoğlu, Oscar olarak bilinen Akademi Ödüllerindeki film tercihlerinin "Hikayesinden prodüksiyonuna kadar ticari nitelik taşıması, uluslararası bir tema olması gibi belli formülleri içermesi gerektiğini" ifade etti.

"TAKINTI HALİNE GETİRMEMEK, BİRAZ EĞLENMEK LAZIM"



"Sadece bizim filmlerimiz değil, aslında dünyanın birçok ülkesinde üretilen filmler oradaki ilk sıralamaların içine pek giremiyor" diyen Kaplanoğlu, "Dünyada çok güçlü sinemalar var. Mesela Hint sineması. Saysanız bir ya da iki kere Oscar almışlardır. Ben bir tane hatırlıyorum. Diğer ülke sinemalarında da benzer durumlar var. Bizimki de böyle bir şey. Bir zamanlar Eurovision’a hep gidiyoruz ama hiçbir şey olmuyoruz gibi bir şey vardı. Oscar ödüllerini Eurovision gibi takıntı haline getirmemek, biraz eğlenmek lazım. Bir gün belki Türkiye'den birileri bu işte tercih edilip, seçilir. Ne güzel olur" değerlendirmesinde bulundu.



Halihazırda bitmiş senaryoları olduğunu ancak ekonomik kriz yüzünden "çekilmesi imkansız" senaryoların da olduğunu anlatan Kaplanoğlu, şu anda önceliğinin yazmaya devam ettiği bağlılık serisinin 3. senaryosu olduğuna işaret etti.

YENİ PROJELER



Kaplanoğlu, bu üçüncü serinin bir kısmını Barselona’da, bir kısmını Fransa'da Marsilya'da ya da İtalya'nın Rimini kentinde çekebileceğini kaydederek "Bu yerlerde küçük, 3-4 sahnenin geçtiği, 70’lerde bir yolculuk üstünden düşündüğüm bir proje. Niyetim bunu yapmak. Seneye sonbahara çekebilirsek ne güzel olur ama bilmiyorum." diye konuştu.