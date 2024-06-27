Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia filminin vizyon tarihi belli oldu

Emma Stone ile Jesse Plemons 'ın Merhamet Hikayeleri'nden (Kinds of Kindness) sonra bi kez daha birlikte rol alacağı filmin vizyon tarihi belli oldu.

Joon-hwan'ın 2003 yapımı Güney Kore yapımı "Save The Green Planet!" filminden uyarlanacak olan Yorgos Lanthimos imzalı " Bugonia " filmi için geri sayım başladı.

Focus Features'ın dün yaptığı açıklamaya göre, "Bugonia" ABD'de 7 Kasım 2025'te gösterime girecek.

Senaryosunu Will Tracy'nin yazdığı "Bugonia" filmi, büyük bir şirketin üst düzey CEO'sunu kaçıran ve onun Dünya'yı yok etmeye niyetli bir uzaylı olduğuna inanan iki takıntılı kişiyi konu alıyor.