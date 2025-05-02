Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia filminin vizyon tarihi değişti

Emma Stone ve Jesse Plemons'ın başrolde olduğu, Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia filminin vizyona gireceği tarih öne çekildi.

Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia filminin vizyon tarihi değişti

Joon-hwan'ın 2003 yapımı Güney Kore yapımı "Save The Green Planet!" filminden uyarlanacak olan Yorgos Lanthimos imzalı "Bugonia" filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

ile Jesse Plemons'ın Merhamet Hikayeleri'nden (Kinds of Kindness) sonra bir kez daha birlikte rol alacağı , normalde 7 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecekti.

Ancak projenin vizyon tarihi öne çekildi. Focus Features'ın açıklamasına göre; senaryosunu Will Tracy'nin yazdığı "Bugonia" filmi, 24 Ekim 20025'te sınırlı gösterimle sinemalarda yerini alacak ve 31 Ekim'de de vizyonda olacak.

Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia filminin vizyon tarihi değişti - 1 Yorgos Lanthimos ve Emma Stone

"Bugonia" filmi, büyük bir şirketin üst düzey CEO'sunu kaçıran ve onun Dünya'yı yok etmeye niyetli bir uzaylı olduğuna inanan iki takıntılı kişiyi konu alıyor.

Öte yandan  ve Yorgos Lanthimos daha önce Poor Things, The Favourite ve Kind of Kindness gibi filmlerde de birlikte çalıştı.

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