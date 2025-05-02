Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia filminin vizyon tarihi değişti

Ancak projenin vizyon tarihi öne çekildi. Focus Features'ın açıklamasına göre; senaryosunu Will Tracy'nin yazdığı "Bugonia" filmi, 24 Ekim 20025'te sınırlı gösterimle sinemalarda yerini alacak ve 31 Ekim'de de vizyonda olacak.

Emma Stone ile Jesse Plemons'ın Merhamet Hikayeleri'nden (Kinds of Kindness) sonra bir kez daha birlikte rol alacağı film , normalde 7 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecekti.

Joon-hwan'ın 2003 yapımı Güney Kore yapımı "Save The Green Planet!" filminden uyarlanacak olan Yorgos Lanthimos imzalı "Bugonia" filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

"Bugonia" filmi, büyük bir şirketin üst düzey CEO'sunu kaçıran ve onun Dünya'yı yok etmeye niyetli bir uzaylı olduğuna inanan iki takıntılı kişiyi konu alıyor.

Öte yandan Emma Stone ve Yorgos Lanthimos daha önce Poor Things, The Favourite ve Kind of Kindness gibi filmlerde de birlikte çalıştı.