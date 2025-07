You dizisinin yıldızı romantik komedi filminde

White Lotus dizisiyle yıldızı parlayan Meghann Fahy ile You dizisinin yıldızı Penn Badgley aynı projede buluşuyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Amazon MGM imzalı film romantik komedi türünde olacak.

Filmin adı ise "You Deserve Each Other". Erkekler ne Söyler Kadınlar ne Anlar (2009) filminin senaristleri Marc Silverstein ve Abby Kohn, filmin yönetmenliğini üstlenecek.



Film, evlenmek üzere olan Naomi ve Nick çiftini konu alıyor. Düğün hızla yaklaşırken ve baskı artarken ikisi de gizlice diğerini düğünü iptal etmeye zorlamaya çalışır.