Yüzde 100 sergisi TBMM’de görücüye çıkacak

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker’in Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için hazırladığı “Yüzde 100” adlı sergisi 25-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Meclis Başkanlığı himayesinde açılacak.

Dört yıl önce “Samsun Yine Hazır” sloganı ile Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan Yüzde 100 adlı sergi projesinin devamı olarak “Samsun’dan Cumhuriyet’e” sloganıyla Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlandı. Milli Mücadele'nin 100. yılı için projelendirilen Yüzde 100 sergisi bir tarihi empati ve güncel bellek çalışması olarak Türkiye’yi 1. Dünya Savaşı’nda işgal eden ülkelerden biri olarak İtalya’da başlayıp devamında İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve İzmir’de Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm Milli Mücadele güzergahlarında sergilendi.