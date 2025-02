Yüzlerce sanatçı "sessiz albüm" için bir araya geldi: Yapay zeka kullanımını protesto ettiler

Aralarında Annie Lennox, Damon Albarn ve Kate Bush gibi isimlerin yer aldığı 1000'den fazla müzisyen, İngiltere'nin yapay zekayı geliştirmek için verileri telifsiz kullanmak yönünde aldığı kararı prostesto ederek sessiz albüm yayınladı.



Boş stüdyoların ve performans alanlarının kayıtlarını içeren albümde, organizatörler, hükümetin planlarının devam etmesi durumunda sanatçıların geçim kaynakları üzerinde potansiyel bir olumsuz etki yaratacağını belirtiyor.



12 şarkının yer aldığı ve "Is This What We Want?" adını taşıyan albümün şarkı listesinde "İngiliz hükümeti, yapay zeka şirketlerinin çıkarı için müzik hırsızlığını yasallaştırmamalı" yazıyor.