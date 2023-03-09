Yüzlerce sanatçının eseri 9'uncu Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda

Konuşmaların ardından her yıl geleneksel olarak verilen 'Sanatçı Onur Ödülü", "Sanata Katkı Onur Ödülü' ve 'Kurum Onur Ödülü' sahiplerini buldu.



Paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar ve performansların da düzenleneceği fuar, 12 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.