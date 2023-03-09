Yüzlerce sanatçının eseri 9'uncu Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda

ArtAnkara 9. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı.
ATO Congresium'daki fuarda, 42 ülkeden, 1500'ü aşkın sanatçıya ait, resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital art ve enstalasyonların da aralarında bulunduğu yaklaşık 8 bin sanat eseri sergileniyor.
"RUHLARIMIZA TAZELİK GETİRMEK ADINA BU FUARI YAPMA KARARI VERDİK"
ArtAnkara Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, fuarın açılışında, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle fuarı düzenleme konusunda kararsız kaldıklarını söyleyerek, "Ruhlarımıza tazelik getirmek, iyileştirmek ve güçlendirmek adına 'bilim ve sanatla iyileşeceğiz' mottosuyla bu fuarı yapmaya karar verdik" dedi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da depremler nedeniyle Türk halkının acısını paylaştıklarını ifade etti.
Yerhov, sanatın iyileştirici gücüne değinerek, insanların sanata sadece iyi günlerde değil, acılı günlerde de ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından her yıl geleneksel olarak verilen 'Sanatçı Onur Ödülü", "Sanata Katkı Onur Ödülü' ve 'Kurum Onur Ödülü' sahiplerini buldu.
Paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar ve performansların da düzenleneceği fuar, 12 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.