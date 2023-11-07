Yüzükler Efendisi serisinin yönetmeninden The Beatles klibi

John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından final haline getirilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluştu.
Bitirilmesi tam 45 yıl süren ve geçtiğimiz yıl son halini alan şarkıya ünlü yönetmen Peter Jackson klip çekti. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yönetmeni Jackson'ın çektiği klip, The Beatles'ın resmi Youtube kanalında yayınlandı.
Klipte İngiliz grubun daha önce hiç görülmemiş görüntüleri yer aldı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI
Yönetmen Jackson, gerçek görüntüleri kullanarak bir klip çekmek istediğini "The Beatles klibinin her karesi gerçek olmalı" sözleriyle ifade etti.
Yönetmen daha önce Beatles: Get Back adlı belgeseli çekmişti.
Paul McCartney, Ringo Starr ve hayatını kaybeden John Lennon ve George Harrison'ın yer aldığı klip, sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkiler aldı.
John Lennon ve George Harrison'ın eski görüntüleri kullanılarak çekilen klipte, müzisyenlerin yeterince gerçekçi görünmediği eleştirisi yapıldı.
YAPAY ZEKA İLE YAPILDI
John Lennon'ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak yeni yapılan şarkıda kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği "The Beatles: Get Back" adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı. Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor bu nedenle bu şarkı, grubun birlikte yaptığı "son şarkı" olarak nitelendiriliyor.
50 yıl önce yollarını ayıran The Beatles, 7 Grammy ödülü kazandı.
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