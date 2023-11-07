Yüzükler Efendisi serisinin yönetmeninden The Beatles klibi

Paul McCartney, Ringo Starr ve hayatını kaybeden John Lennon ve George Harrison'ın yer aldığı klip, sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkiler aldı.



John Lennon ve George Harrison'ın eski görüntüleri kullanılarak çekilen klipte, müzisyenlerin yeterince gerçekçi görünmediği eleştirisi yapıldı.

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI



John Lennon'ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak yeni yapılan şarkıda kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği "The Beatles: Get Back" adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı. Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor bu nedenle bu şarkı, grubun birlikte yaptığı "son şarkı" olarak nitelendiriliyor.



50 yıl önce yollarını ayıran The Beatles, 7 Grammy ödülü kazandı.