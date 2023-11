Yüzükler Efendisi serisinin yönetmeninden The Beatles klibi

John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından final haline getirilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluştu.

Bitirilmesi tam 45 yıl süren ve geçtiğimiz yıl son halini alan şarkıya ünlü yönetmen Peter Jackson klip çekti. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yönetmeni Jackson'ın çektiği klip, The Beatles'ın resmi Youtube kanalında yayınlandı.

Klipte İngiliz grubun daha önce hiç görülmemiş görüntüleri yer aldı.