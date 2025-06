Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'ne yeni isimler dahil oldu

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin üçüncü sezonu için geri sayım devam ediyor. Yüzükler Efendisi evreninde geçen diziye yeni isimler dahil oldu.

Andrew Richardson, Zubin Varla ve Adam Youn dizinin 3. sezonunda rol alacak ancak oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağı bilinmiyor.

Dizi, üçüncü sezon onayını geçtiğimiz Şubat ayında aldı. Dizi çekimlerinin başladığı biliniyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ HAKKINDA



Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power), Orta Dünya’nın efsanevi İkinci Çağı’nın kahramanlık hikayelerini ilk kez ekranlara taşıyor. Bu epik drama, izleyicileri J.R.R. Tolkien’in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarının olaylarından binlerce yıl önce geçen bir döneme geri götürüyor. Büyük güçlerin dövüldüğü, krallıkların görkemli bir şekilde yükselip düştüğü, beklenmedik kahramanların sınandığı, umutların en ince iplikle asılı olduğu ve Tolkien’in kaleminden çıkan en büyük kötü karakterin tüm dünyayı karanlığa sürüklemekle tehdit ettiği bir dönemi konu alıyor.