Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 20. yıl dönümünde yeniden sinemalarda

Deadline'ın haberine göre nisan ayında ABD ve Kanada'da vizyona girecek filmde özel bir sürpriz de var. Frodo karakterine hayat veren Elijah Wood, Yüzükler Efendisi evreninin dünya edebiyatında ve sinema sektöründe yarattığı etki üzerine bir konuşma yapacak ve konuşma filmin öncesinde yayınlanacak.



11 OSCAR KAZANDI

Gişede 1 milyardan fazla hasılat eden Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi, 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde.