Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 20. yıl dönümünde yeniden sinemalarda

J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin son filmi Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 20. yılına özel tekrar vizyona girecek.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 20. yıl dönümünde yeniden sinemalarda

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden vizyona giriyor. J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan serinin üçüncü filmi Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003), 20. yıl dönümünde sinemalarda seyiciyle buluşacak.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 20. yıl dönümünde yeniden sinemalarda - 1

Deadline'ın haberine göre nisan ayında ABD ve Kanada'da vizyona girecek filmde özel bir sürpriz de var. Frodo karakterine hayat veren Elijah Wood, Yüzükler Efendisi evreninin dünya edebiyatında ve sektöründe yarattığı etki üzerine bir konuşma yapacak ve konuşma filmin öncesinde yayınlanacak.

11 OSCAR KAZANDI

Gişede 1 milyardan fazla hasılat eden Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi, 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 20. yıl dönümünde yeniden sinemalarda - 2

YENİ FİLMLER YOLDA

Öte yandan, Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Warner Bros. yaptığı açıklamada yazar J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan yeni filmlerin yolda olduğunu duyurdu.

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ve Amazon Prime'da yayınlanan The Lord Of The Rings: The Rings Of Power dizisi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nden binlerce yıl öncesini konu ediniyordu. Dizinin ikinci sezon çekimleri sürerken Orta Dünya'nın yeniden beyazperdeye taşınacak olması heyecan yarattı. Haberin devamı için tıklayın...

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