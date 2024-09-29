Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı geliyor

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, izleyiciyi J.R.R. Tolkien’in efsanevi kitaplarına dayanan Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nde hayat bulan destansı Orta Dünya’ya geri götürmeye hazırlanıyor.

Orijinal film üçlemesinde anlatılan olayların 183 yıl öncesinde geçen film, 13 Aralık’ta vizyona girecek.

KADRODA KİMLER VAR?



Ödüllü film yapımcısı Kenji Kamiyama'nın yönetmenliğinde çekilen filmde, yetenekli seslendirme kadrosuna Rohan'ın kudretli Kralı Helm Hammerhand rolünde Brian Cox; kızı Héra rolünde Gaia Wise ve Wulf rolünde Luke Pasqualino liderlik ediyor.

Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nde unutulmaz, ödüllü performans sergileyen Miranda Otto, masalın anlatıcısı olarak görev yapan Rohan'ın Savaşçı Éowyn rolünü yeniden canlandırıyor. Seslendirme ekibinde ayrıca Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna ve Janine Duvitski yer alıyor.