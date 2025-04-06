Yüzüklerin Efendisi serisinin yıldızı Elijah Wood'dan yıllar sonra gelen itiraf

Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003) filmlerinden oluşan seri, üzerinden yıllar geçse de her kuşaktan izleyiciye hitap ediyor.

Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filmi 281 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin en başarılı yapımları arasında yer alıyor.

Başrol oyuncularına da şöhret getiren Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo Baggins’i Elijah Wood, dünya çapında tanınmasını sağlayan bu projeden yüksek bir kazanç elde etmediğini itiraf etti.

Teksas Film Ödülleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, “Üç film birden çekildiği için, her filmin sonunda yeni bir sözleşme yapmadık" dedi ve ekledi:

“Bu da bize ömür boyu rahatlık sağlayacak türden bir ödeme senaryosu yaratmadı.”