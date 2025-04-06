Yüzüklerin Efendisi serisinin yıldızı Elijah Wood'dan yıllar sonra gelen itiraf
J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinde Froda karakterine hayat veren Elijah Wood, yüksek bir kazanç elde etmediğini itiraf etti.
Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filmi 281 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin en başarılı yapımları arasında yer alıyor.
Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003) filmlerinden oluşan seri, üzerinden yıllar geçse de her kuşaktan izleyiciye hitap ediyor.
Başrol oyuncularına da şöhret getiren Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo Baggins’i Elijah Wood, dünya çapında tanınmasını sağlayan bu projeden yüksek bir kazanç elde etmediğini itiraf etti.
Teksas Film Ödülleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, “Üç film birden çekildiği için, her filmin sonunda yeni bir sözleşme yapmadık" dedi ve ekledi:
“Bu da bize ömür boyu rahatlık sağlayacak türden bir ödeme senaryosu yaratmadı.”
New Line Cinema’nın, ilk filmin nasıl karşılanacağını bilmeden üçlemeyi aynı anda çekme kararının büyük bir kumar olduğunu belirten Wood, oyuncu kadrosunun bu riske rağmen devasa kaşeler almadığını da ifade etti.
Peter Jackson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Sean Astin, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Ian McKellen gibi isimler rol aldı.
ROL ARKADAŞLARI DA KAZANÇLARINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Peter Jackson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu seride; Sean Astin, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Ian McKellen gibi isimler rol aldı.
Seride Samwise Gamgee’yi canlandıran Sean Astin’in yaklaşık 250 bin dolar, Legolas rolündeki Orlando Bloom’un ise sadece 175 bin dolar kazandığı daha önce açıklanmıştı.
11 OSCAR KAZANDI
Serinin son filmi Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, gişede 1 milyardan fazla hasılat etti ve 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde yer almayı başardı.
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