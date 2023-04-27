Zafer Algöz ve Can Yılmaz Türkiye turnesine çıktı

Oyuncu Zafer Algöz ve senarist-yazar Can Yılmaz’ı buluşturan "Burda Olan Burda Kalır" adlı gösteri, mayıs ve haziran ayında farklı şehirlerde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Zafer Algöz ve Can Yılmaz Türkiye turnesine çıktı

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi "Burda Olan Burda Kalır", mayıs ve haziran ayında Türkiye turnesinde seyirciyle buluşacak. Algöz ve Yılmaz’ın bir metne bağlı kalmadan hayata dair komik hikayelerle izleyenleri kahkahaya boğduğu gösterinin biletleri satışa çıktı.

Zafer Algöz ve Can Yılmaz Türkiye turnesine çıktı - 1

Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan "Burda Olan Burda Kalır”, 2 Mayıs’ta TED Sakarya Koleji, 3 Mayıs’ta Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, 6 Mayıs’ta Mall of Antalya, 7 Mayıs’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 13 Mayıs’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu, 17 Mayıs’ta Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 12 Haziran’da Ordu Kültür ve Sanat Merkezi, 13 Haziran’da Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

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