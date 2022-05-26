Zafer Algöz’ün üçüncü kitabı 'Ken Taç Dis' raflarda

Tiyatrocu ve oyuncu Zafer Algöz (60), yeni kitabı ‘Ken Taç Dis’ ile okurlarıyla yeniden buluştu.



İnkılap Kitabevi imzasıyla raflarda yerini alan ‘Ken Taç Dis’, yazarın kendi hayatından sunuyor. Algöz, kitabında başından geçen keyifli anıları ve hikayeleri satırlara döktü.

Merakla beklenen üçüncü kitabıyla mizah serüvenine devam eden

Algöz, çocukluğundan gençliğine ve ustalığına kadar geçen zamanda yaşadıklarını eşsiz anlatım gücüyle aktarırken bolca güldürüyor, düşündürüyor ve hüzünlendiriyor. Hayatında önemli bir yere sahip olan Kars, Trabzon ve Bursa anılarının yanında; tiyatro ve sinema dünyasından tanıdığımız usta isimlerle birlikte kendi özel hayatından sıra dışı karakterlere de yer veriyor kitabında.

ZAFER ALGÖZ HAKKINDA



1961’de Kars’ta doğdu. 1975’te Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan 'Gençlik Kursları' ile tiyatro eğitimi almaya başladı. 1981’de girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 1985’te mezun oldu. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 1989’da West Side Story’de Tony rolünü oynamak üzere İstanbul Devlet Tiyatrolarına atandı.



Amadeus, Çok Yaşa Komedi, Macbeth, Ay Işığında Şamata, Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi, Hamlet, Babaannem Yüz Yaşında, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve daha pek çok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

