Zafer Köse’den Zülfü Livaneli kitabı: Son Ozan

Zafer Köse'nin, Türkiye’nin yakın geçmişine ışık tutan belgesel niteliğindeki yeni kitabı ‘Son Ozan’, İnkılâp Kitabevi etiketiyle çıktı.



Köse, arka planında 70’li yılların sürgün hayatı, 80 darbesi ve suikastlarla geçen 90’ların çizildiği bu kitabıyla Zülfü Livaneli adını bir kez daha tarihe not düştü.

Ozanlığın kavram olarak ele alındığı deneme türündeki ‘Son Ozan’ kitabında, kitle iletişim teknolojileri hızla gelişirken, toplumun iradesinden bağımsız bir ‘sanat’ ve ‘sanatçı’ anlayışının medya eliyle dayatıldığı, buna rağmen özgün bir sanat icra edip halkla kucaklaşabilmenin de mümkün olduğu anlatılıyor.



SANAT HAYATINDA 35 YIL



'Son Ozan'ın anlatıcısı, bir Kiramen Katibin meleği. Fakat sıradan bir Kiramen Katibin’den söz edilmiyor, bu melek bir kişinin değil, Anadolu’nun kültür sanat alanındaki sevap ve günahlarını kaydediyor. Görevi Zülfü Livaneli’yi izlemek. Meleğin tanıklığı Livaneli’nin, sazı ilk eline aldığı günlerden sanat hayatının 35. yılına kadar uzanıyor.

Sanatçının kendisi İsveç’te sürgündeyken memlekette kulaktan kulağa dolaşan şarkıları, tüm karalamalara inat parlayan yıldızı ve akın akın dolan konser alanları 'Son Ozan'ın satırlarını kuşatıyor.

Livaneli en imkansız koşullarda bile üretmekten vazgeçmeyip zirveye tırmanırken, kitabı okuyanlar bir meleğin eşliğinde bu yolculuğa ortak oluyor. Bunların yanı sıra birçok usta isim geçiyor sayfalardan, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Uğur Mumcu, Abidin Dino, Metin Altıok...