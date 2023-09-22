Zamanın İzlerini Taşıyan Mabetler fotoğraf sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Yıldız, "Hobi amaçlı başladım. Görevli gittiğim yurt dışında hem görevimi yaptım hem ibadetimi yaptım hem de bu görüntüleri elde ettim. Zahmetli bir iş oldu; uykumdan, gezimden fedakarlıkta bulundum. Gittiğim ülkelerde zorluklara rağmen bu görüntüleri elde ettim." diye konuştu.

"Zamanın İzlerini Taşıyan Mabetler" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.