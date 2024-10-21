Zayn Malik, Liam Payne'in ölümünün ardından turnesini erteledi

Dünyanın en başarılı müzik grupları arasında gösterilen One Direction grubunun üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm haberinin ardından Zayn Malik sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

Malik sosyal medya hesabında "Sen bizi terk ettiğinde bir kardeşimi kaybettim ve sana son bir kez sarılıp düzgün bir şekilde veda etmek için neler verebileceğimi anlatamam" dedi.

