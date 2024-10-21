Zayn Malik, Liam Payne'in ölümünün ardından turnesini erteledi
One Direction grubu üyelerinden Zayn Malik, Liam Payne'in balkondan düşerek ölmesinin ardından turnesinin ertelendiğini duyurdu.
Dünyanın en başarılı müzik grupları arasında gösterilen One Direction grubunun üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm haberinin ardından Zayn Malik sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.
Malik sosyal medya hesabında "Sen bizi terk ettiğinde bir kardeşimi kaybettim ve sana son bir kez sarılıp düzgün bir şekilde veda etmek için neler verebileceğimi anlatamam" dedi.
Malik ardından "Liam, kendimi seninle yüksek sesle konuşurken buldum, umarım beni duyabilirsin. Seninle yaşadığım tüm anıları sonsuza dek kalbimde saklayacağım...Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.
TURNESİNİ ERTELEDİ
Malik, 31 yaşındaki Payne'in ölüm haberinin ardından turnesini erteleme kararı aldı.
Malik "Bu hafta yaşadığım kaybı göz önünde bulundurarak ABD'deki Stairway to the Sky Turnesi'ni erteleme kararı aldım" açıklamasında bulundu.
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