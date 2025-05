Zeki Alasya aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu

VEFATINDAN ÖNCE "KÜÇÜK AĞA" DİZİSİNDE ROL ALDI

Sanatçının rol aldığı son film 2009 yapımı "Aşk Geliyorum Demez", son dizi ise 2014'te ekranlara gelen "Küçük Ağa" oldu.



Alasya, 2010'da "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile 2011'de 30. İstanbul Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.



"Tarkan Altın Madalyon" filminde ilk ve son kez kötü adam rolünde yer alan sanatçının heykel ve araba koleksiyonları vardı.



Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırılan sanatçı, 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



"BİZ BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVDİK"

Metin Akpınar, yaptığı bir açıklamada, Alasya ile çok iyi doğaçlama yaptıklarını belirterek, şunları söylemişti:



"Biz birbirini çok seven ama çok ayrı yapıda insanlardık. Kafa yapısı olarak da inanç olarak da siyaset olarak da ayrı düşünen insanlardık ama biz birbirimizi çok sevdik hakikaten. Hani yarin yanağından başka bir ortaklık vardır ya, her şeyimiz ortaktı Zeki ile. O sevgi de yansıdı. Sinema ile de pekişti. Bu yüzden başrolleri oynadık. Hatta bazen yanlış oynadık. Sahnede bir uçta o dururdu, bir uçta ben dururdum. Seyirci tenis maçı izler gibi yorulurdu. Sonra beraber ortada oynamaya başladık. Bu ikili biraz da hem diyalektik felsefeden hem de güzel Türkçeden, beraberliklerinden her insanın manyetik alanının ortada kesiştiği bir alan vardır. Ortadaki elipsi biz iyi yarattık. Seyirci de bizi o yüzden kavradı."



Usta oyuncu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Vatan Kurtaran Şaban", "Astronot Niyazi", "Ha Bu Diyar", "Haneler", "Keşanlı Ali Destanı", "Aşk Olsun", "Deliler", "Geceler", "Yasaklar", "Beyoğlu Beyoğlu", "Reklamlar", "Dün Bugün" adlı oyunlarda rol aldı.



Alasya'nın rol aldığı bazı filmler ise şöyle:



"Şaka Yapma", "Garibin Çilesi Ölünce Biter", "Vah Başımıza Gelenler", "Köşe Kapmaca", "Petrol Kralları", "Cafer'in Çilesi", "Sivri Akıllılar", "Aslan Bacanak", "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", "Hasip ile Nasip", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar?", "Beş Milyoncuk Borç Verir misin?", "Nereden Çıktı Bu Velet?", "Mavi Boncuk", "İmparator", "Mirasyediler", "Köyden İndim Şehre", "Şenlik Var", "Salak Milyoner", "Yalancı Yarim", "Kaynanam Kudurdu", "Hamsi Nuri", "Karaoğlan Geliyor Çalık", "Tarkan Altın Madalyon", "Tatlı Dillim", "Sev Kardeşim", "Emine".