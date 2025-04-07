Zeki Demirkubuz film festivalinde onur konuğu olacak

Yönetmen Zeki Demirkubuz, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin onur konuğu olacak.

Zeki Demirkubuz film festivalinde onur konuğu olacak

Safranbolu Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk sinemasının usta yönetmeni 'un festivale katılacağı belirtildi.

Son filmi "Hayat"ın gösteriminin ardından sinemaseverlerle buluşacak Demirkubuz'un, yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşacağı ve festivalin onur konuğu olacağı aktarıldı.

Paylaşımda, festival programı ve detaylı bilginin önümüzdeki günlerde web sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.

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