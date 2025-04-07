Zeki Demirkubuz film festivalinde onur konuğu olacak

Safranbolu Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk sinemasının usta yönetmeni Zeki Demirkubuz'un festivale katılacağı belirtildi.



Son filmi "Hayat"ın gösteriminin ardından sinemaseverlerle buluşacak Demirkubuz'un, sinema yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşacağı ve festivalin onur konuğu olacağı aktarıldı.



Paylaşımda, festival programı ve detaylı bilginin önümüzdeki günlerde web sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.

