Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz filmleri)

25 Temmuz 1964 Isparta doğumlu olan Zeki Demirkubuz ortaokulu Isparta'da bitirerek İstanbul'a yerleşti. Liseye İstanbul'da başlayan Demirkubuz daha sonra okulu bırakarak fabrika ve atölyelerde çalışmaya başladı. Sinemaya ise 1986 yılında Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak adım attı. İlk uzun metrajlı filmi C Blok’u çekene kadar birçok yönetmenin asistanlığını yapan yönetmen, C Blok’tan sonra kendi senaryolarını yazan bağımsız bir yönetmen olarak anılmaya başlandı.



ZEKİ DEMİRKUBUZ FİLMLERİ İtiraf (3 Mayıs 2002), Bekleme Odası (27 Şubat 2004), Kader (17 Kasım 2006), Kıskanmak (6 Kasım 2009), Yeraltı (13 Kasım 2012), Bulantı (2 Ekim 2015), Kor (22 Nisan 2016, Hayat (15 Aralık 2023)