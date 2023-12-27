Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz filmleri)

Bir dönem çok yakın arkadaş olan Türkiye sinemasının iki önemli yönetmeni olan Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmemesiyle ilgili olarak çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.  Zek Demirkubuz katıldığı canlı yayında ilk kez Nuri Bilge Ceylan sorularına yanıt verdi. Açıklamalar ardından Nuri Bilge Caylan'ın hayatı ve filmleri merak edildi. Peki, Zeki Demirkubuz kimdir?

Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz filmleri)

25 Temmuz 1964 Isparta doğumlu olan Zeki Demirkubuz ortaokulu Isparta'da bitirerek İstanbul'a yerleşti. Liseye İstanbul'da başlayan Demirkubuz daha sonra okulu bırakarak fabrika ve atölyelerde çalışmaya başladı. Sinemaya ise 1986 yılında Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak adım attı. İlk uzun metrajlı filmi C Blok’u çekene kadar birçok yönetmenin asistanlığını yapan yönetmen, C Blok’tan sonra kendi senaryolarını yazan bağımsız bir yönetmen olarak anılmaya başlandı.

Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz filmleri) - 1

ZEKİ DEMİRKUBUZ FİLMLERİ

İtiraf (3 Mayıs 2002), Bekleme Odası (27 Şubat 2004), Kader (17 Kasım 2006), Kıskanmak (6 Kasım 2009), Yeraltı (13 Kasım 2012), Bulantı (2 Ekim 2015), Kor (22 Nisan 2016, Hayat (15 Aralık 2023)

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