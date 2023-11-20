Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayat ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi

Sinemaseverler tarafından uzun zamandır merakla beklenen, Zeki Demirkubuz imzalı "Hayat" filmi, geçtiğimiz hafta Filmekimi'nde prömiyer yapmıştı.

"ESKİ FİLMLERİM KADAR KARANLIK DEĞİL"

Kadıköy Sineması'ndaki gösterimin ardından uzun bir aradan sonra film çekmiş olmasının heyecanını anlatan Demirkubuz, "Yaşam insanı yumuşatıyor, Hayat'ın eski filmlerimdeki kadar karanlık olmadığına katılıyorum. Bence bu iyi bir şey, sürekli aynı adam olarak kendini tekrarladığında sıkılıyorsun. Döneklik olmadıktan sonra, inkar olmadıktan sonra yaşamının değişimine inanmak lazım, ona biraz karşılık vermek lazım. Benimki galiba öyle oluyor" demişti.