Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayat ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi

Sinemaseverler tarafından uzun zamandır merakla beklenen, Zeki Demirkubuz imzalı "Hayat" filmi, geçtiğimiz hafta Filmekimi'nde prömiyer yapmıştı.
"ESKİ FİLMLERİM KADAR KARANLIK DEĞİL"
Kadıköy Sineması'ndaki gösterimin ardından uzun bir aradan sonra film çekmiş olmasının heyecanını anlatan Demirkubuz, "Yaşam insanı yumuşatıyor, Hayat'ın eski filmlerimdeki kadar karanlık olmadığına katılıyorum. Bence bu iyi bir şey, sürekli aynı adam olarak kendini tekrarladığında sıkılıyorsun. Döneklik olmadıktan sonra, inkar olmadıktan sonra yaşamının değişimine inanmak lazım, ona biraz karşılık vermek lazım. Benimki galiba öyle oluyor" demişti.
15 ARALIK'TA VİZYONDA
Başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak'ın paylaştığı, kadrosunda; Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk'un bulunduğu "Hayat" filmi, 1 Aralık'ta vizyona girecekti. Ancak film ertelendi.
Sosyal medya hesabından "Hayat" filminin afişini paylaşan Demirkubuz, yeni vizyon tarihinin 15 Aralık olacağını duyurdu.
HAYAT FİLMİNİN KONUSU
Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.
- Etiketler :
- Haberler -
- Zeki Demirkubuz
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat