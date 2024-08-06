Zendaya ile Robert Pattinson aynı filmde: The Drama geliyor

Dune serisi ve Euphoria dizisiyle adından söz ettiren Zendaya'nın yeni projesi belli oldu. Variety'nin haberine göre, oyuncu "The Drama" adlı filmde rol alacak. Filmin yönetmenliğini ise "Dream Scenario" ile tanınan Kristoffer Borgli üstlenecek.

Projenin detayları henüz gizli tutuluyor ancak iddialara göre, film bir çiftin büyük günden önce beklenmedik şeyler yaşamasını konu alacak.

2024, "Dune: Part Two" ve "Challengers" gibi yapımlarda rol alan Zendaya için büyük bir yıl oldu. Oyuncu, HBO'nun "Euphoria" dizisinin üçüncü sezonunda Emmy ve Altın Küre ödüllü Rue Bennett rolünü tekrar canlandıracak.

Pattinson ise Bong Joon-ho'nun bilimkurgu draması "Mickey 17" ile seyirciyle buluşacak.