Zendaya'dan Tom Holland açıklaması: Onunla çalışmayı seviyorum

Uzun süredir "Örümcek Adam: Eve Dönüş" filminde birlikte rol aldığı Tom Holland ile aşk yaşayan ABD'li oyuncu Zendaya, erkek arkadaşıyla birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğundan kısaca bahsetti. Vanity Fair'ın Hollywood sayısına röportaj veren Zendaya, "Aslında tuhaf bir şekilde rahat" dedi ve ekledi: "Alışkanlık gibi... Yanında rol aldığınız kişiyle kendinizi ekstra güvende hissediyorsunuz. Onunla çalışmayı seviyorum. Çok yetenekli ve yaptığı iş konusunda çok tutkulu."

Ünlü oyuncu, sözlerine "Tamamen yıpranmış olsa bile her zaman kendisinin yüzde binini verir. Onun bu yönünü gerçekten takdir ediyorum. Son derece normal geliyor. Biz de böyle tanıştık. Gerçekten de bir kimya okumasında" diye devam etti.

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AŞKLARINI YILLARCA SAKLADILAR "Örümcek Adam: Eve Dönüş" setinde tanışan ve ilk görüşte birbirlerinden etkilenen Tom Holland ile Zendaya, birliktelerini uzun yıllar saklamıştı. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen ikili, Temmuz 2021’de arabanın içinde öpüşürken yakalandıktan birkaç ay sonra aşklarını ilan etmişti.