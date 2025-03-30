Zerrin Özer'den yapay zeka destekli klip
Usta sanatçı Zerrin Özer'in "Yalvarırım" şarkısı yapay zeka ile yeniden hayat buldu.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Zerrin Özer, yeni klibiyle gündeme geldi. Bu yıl, 50. sanat yılını kutlayan Özer, 50 yıl önce müzikseverlerle buluşan şarkısına yeniden klip çekti.
67 yaşındaki sanatçı, 1975 tarihli "Yalvarırım" şarkısına çektiği yapay zeka destekli klibiyle hayranlarına sürpriz yaptı.
Yapay zeka ile oluşturulan klip sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
VASİYETİNİ AÇIKLADI
Öte yandan "Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" ifadelerini kullanmıştı.
Özer, bir röportajında da yaşadığı en büyük pişmanlığı açıklamıştı. Özer "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" demişti.
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