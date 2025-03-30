Zerrin Özer'den yapay zeka destekli klip

VASİYETİNİ AÇIKLADI



Öte yandan "Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" ifadelerini kullanmıştı.



Özer, bir röportajında da yaşadığı en büyük pişmanlığı açıklamıştı. Özer "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" demişti.

