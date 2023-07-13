Zeugma kökenli mezar steli Türkiye’ye iade edildi

Yıllar önce yasa dışı yollarla kaçırılan Zeugma kökenli mezar steli, Venedikli yetkililer tarafından ele geçirildikten sonra İtalya'dan Türkiye’ye iade edildi. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde düzenlenen mezar steli iade törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Bakan Ersoy törende yaptığı açıklamada, iade konusunda hassas davranan İtalyan yetkililere teşekkür ederek, eşini çok seven bir Zeugmalı tarafından üzerine veda sözcükleri yazılarak yapılan eşsiz miras varlığının anlam bulduğu topraklara döndüğünü vurguladı.

“ÇOK ÖZEL BİR MEZAR STELİ”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Yıllar önce bakan olarak göreve başladığım 2018 yılında bu müzede bir araya gelmiş ve Çingene Kız olarak bilinen mozaiğin çevresini oluşturan 12 parça eserimizin Amerika Birleşik Devletleri’nden iadesini birlikte kutlamıştık. Yıllar sonra bugün de çok özel bir mezar stelinin İtalya’dan iadesi için burada buluştuk. Şehrimizin ve bölgenin içinden geçtiği zorlu dönem, bu toprakların zenginliğini ve değerini simgeleyen bu mezar stelinin iadesini daha kıymetli ve anlamlı kılmaktadır” dedi.



“ESER, DOĞDUĞU TOPRAKLARA İADE EDİLDİ”

Mezar stelinin iade süreci ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, “Zeugma kökenli bu eser İtalya'da Venedikli yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve ardından bakanlığımızdan bilgi istenmiştir. Bu bilgiler ışığında bakanlığımızca derhal detaylı bir değerlendirme yapılmıştır. Zeugma kazı başkanı olan kıymetli hocamız Prof. Dr. Kutalmış Gürkay ve ekibinin yürüttüğü titiz incelemeler ve benzer örneklerle yapılan karşılaştırmalar neticesinde pek çok açıdan Zeugma kökenli olduğuna ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığına dair kesin kanı oluşmuştur. Kaçakçılıkla mücadele daire başkanlığımızca koordine edilen süreçte eserin kökenine dair pek çok veri ve örnek ortaya konmuş ve İtalyan yetkililerle dirsek temasında çalışmalar gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Tüm değerlendirmelerimiz ülkemizin konuyla ilgili yasal mevzuata ilişkin bilgiler de eklenerek detaylı bir rapor halinde bitirildi. Ardından da bu rapor Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla İtalyan yetkililere iletilmiş ve stelin iadesi talep edilmiştir" diyen Ersoy, "İtalya'daki adli işlemlerin sonucunda ise iade kararı verilmiş ve eser Roma büyükelçiliğimiz tarafından teslim alınmıştır” ifadelerini kullandı.

