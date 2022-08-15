Zeugma Mozaik Müzesi bir ay boyunca 22.00’ye kadar açık olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve Gaziantep'in simgesi “Çingene Kızı” mozaiği başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi’nin ziyaret saatlerini bir aylığına değiştirdi.

Bu çerçevede, ziyaretçilerden ve tur rehberlerinden gelen talep doğrultusunda müzenin kapısı 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında 08.30’dan 22.00’a kadar ziyaretçilerine açık olacak.



ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ'NİN ÖZELLİĞİ NE?



Gaziantep’te İpek Yolu üzerinde yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, gerek yapısal kompleksi gerekse içinde yer alan eserleri açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alıyor. 2011 yılında ziyarete açılan müze, Roma İmparatorluğu'nun bölgedeki en önemli merkezi olan Zeugma'nın eşsiz taban mozaiklerinin yanı sıra o dönemde kentte yaşamış olan insanların inançları, kültürü ve günlük yaşantısını anlatan bölümleriyle de dikkat çekiyor.