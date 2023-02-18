Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremde zarar görmedi

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ndaki eserler depremi hasarsız atlattı.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremde zarar görmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan eserler, sarsıntıları hasarsız atlattı. Gaziantep Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, müzede personel anlamında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremde zarar görmedi - 1

Gaziantep’te İpek Yolu üzerinde yer alan, gerek yapısal kompleksi gerekse içinde yer alan eserleri açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'nde hasar olmamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Çomak "Herhangi bir eserimizde, binanın yapısal durumunda, eser ve teşhir tanzimlerinde hiçbir şekilde hasar oluşmadığını gördük" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremde zarar görmedi - 2

Zeugma Müzesi'nin dışında kentteki diğer müzelerde de hasar olmadığını belirlediklerini aktaran Çomak, "Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen yetkililer de binamızın yapısal anlamdaki taşıyıcı kolonlar, kirişler, binanın diğer mekanlarıyla ilgili incelemelerini yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını, kullanılabilir bir vaziyette olduğunu da söyleyince içimiz rahatladı. İkinci depremden sonra da bir eser kaybına rastlamadığımızı tespit ettik" dedi.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...