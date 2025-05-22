Zeugma Mozaik Müzesi'ne yoğun ilgi: 5 ayda 218 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarında yapılan kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Gaziantep'in en önemli kültürel değerlerinden olan, Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan ve 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler ile dikkat çeken Zeugma Mozaik Müzesi, en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor.

2023 yılının şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ziyaretçi rekoru kırmaya başlayan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen Zeugma Mozaik Müzesi'ni bu yılın ilk 5 ayında 218 bin kişi ziyaret etti.



Henüz yılın ilk 5 ayında 500 bin ziyaretçi hedefinin hemen hemen yarısına ulaşan Zeugma Mozaik Müzesi'nin, yıl sonunda ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.

