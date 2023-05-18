Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Uluslararası Dünya Müzeler Günü" yoğunluğu yaşandı

Müze Müdürü Özgür Çomak, bugünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi. Müzede sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Çomak, "Sabahın ilk saatlerinde 150 kişilik gruplar geldi. Şu anda yine yoğun. 2022 yılında Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında, aralarında Zeugma Mozaik Müzesinin de bulunduğu bazı müzeler saat 19.00-23.00 arası ücretsizdi. Geçen yıl 4 bin 210 kişiyi misafir etmiştik. Bu sene inşallah rakamlar daha da artacak" diye konuştu.