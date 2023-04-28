Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan mezar steli Türkiye'ye iade edildi

Önemli bilimsel veriler taşıyan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelini İtalya'da teslim aldıklarını belirten Ersoy, "Bakanlık görevine başladığımda iadesini sağladığımız ilk tarihi eser Gaziantep Zeugma'dandı. Bugün, bu antik kentimiz kökenli bir eserin daha iadesini sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz tüm paydaşlarımızla devam edecek. Bu süreçte emeği geçen ve bizlerle iş birliği yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ersoy, paylaşımında, 1800 yıllık mezar stelinin teslim alındığı ana ilişkin bir fotoğrafa da yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelinin, İtalyan makamlarıyla yapılan iş birliğinin ardından Türkiye'ye teslim edildiği belirtildi.



Bakanlık, önemli bilimsel veriler taşıyan stelin, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildiğini bildirdi.

