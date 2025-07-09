Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ DA KADRODA

Öte yandan kısa bir süre önce Şükrü Özyıldız'ın Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonuna dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Özyıldız, heyecanını "Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel bir proje. Ama şu an için çok fazla konuşmamam gerekiyor" diye paylaşmıştı.

Şükrü Özyıldız'ın dizide Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Ada karakterinin yeni partnerine hayat vereceği ortaya çıkmıştı.