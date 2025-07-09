Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı
Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı. Setten ilk kareyi Tuba Büyüküstün paylaştı.
Yönetmenliğini Erdem Tepegöz'ün üstlendiği Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı dizinin çekimleri başladı.
Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dizinin çekimlerinin başladığını Tuba Büyüküstün duyurdu.
Ünlü oyuncu, sette Nuran Evren Şit ve Erdem Tepegöz ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ DA KADRODA
Öte yandan kısa bir süre önce Şükrü Özyıldız'ın Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonuna dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Özyıldız, heyecanını "Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel bir proje. Ama şu an için çok fazla konuşmamam gerekiyor" diye paylaşmıştı.
Şükrü Özyıldız'ın dizide Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Ada karakterinin yeni partnerine hayat vereceği ortaya çıkmıştı.
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