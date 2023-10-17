Zeytinburnu Mozaik Müzesi açıldı

Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nin bugüne kadar 12 sergiye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, bugün de Osmanlı'nın son döneminde Medine'yi canı pahasına savunan, cumhuriyetin ilk döneminde devlet hizmetine devam eden Medine Müdafii Fahrettin Paşa'yı anlatan bir sergi açtıklarını söyledi.



Kazlıçeşme Sanat'ta yer alan bir diğer tesisin de Mozaik Kafe Restoran olduğuna işaret eden Ömer Arısoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytinburnu'nun barındırdığı potansiyeli açığa çıkarmayı, sahip olduğu zenginliği arttırmayı, her kökenden insanımızın uyumla ve mutlulukla yaşamasını sağlamayı bize emanet edilen görevin gereği olarak görüyoruz. Attığımız adımları, gerçekleştirdiğimiz işleri bu şuura borçluyuz. Bugün yapacağımız açılış ve sergimizin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtuluş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katıldığı açılış töreni hediye takdimleri ve kurdele kesiminin ardından yapılan müze ve sergi ziyaretiyle sona erdi.