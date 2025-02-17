Zirvenin sahibi değişti! Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'dan yılın en iyi açılışı (14-16 Şubat 2025 ABD Gişesi)

Anthony Mackie'nin başrolde olduğu, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya 88,5 milyon dolarla açılış yaparak vizyona başarılı bir giriş yaptı. İkinci sırada ise Paddington serisinin üçüncü filmi "Ayı Paddington: Ormanda Macera" yer aldı.

Zirvenin sahibi değişti! Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'dan yılın en iyi açılışı (14-16 Şubat 2025 ABD Gişesi)

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), gişede yılın en iyi açılışını yaptı. Anthony Mackie'nin Chris Evans'tan Kaptan Amerika'yı devraldığı , hafta sonunda 88,5 milyon dolar hasılat elde etti. İngiliz yazar Michael Bond'un çocuk serisine dayanan Paddington serisinin üçüncü filmi "Ayı Paddington: Ormanda Macera" ise ikinci sıraya yerleşti.İşte 14-16 Şubat 2025 hafta sonu ABD rakamları...

1- KAPTAN AMERİKA: CESUR YENİ DÜNYA

88,5 milyon dolar

Julius Onah’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 180 milyon dolarlık bütçeye sahip olan filmde; Mackie’nin hayat verdiği Sam Wilson karakterini, Thaddeus Ross’un (Harrison Ford) başkanlık seçimlerinin ardından uluslararası bir felaketi çözmeye çalışırken buluyor.

2- AYI PADDINGTON: ORMANDA MACERA

13 milyon dolar

Kendine has bir hayran kitlesi bulunan Paddington serisinin üçüncü filmi, Ayı Paddington'ın Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini anlatıyor.

Zirvenin sahibi değişti! Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'dan yılın en iyi açılışı (14-16 Şubat 2025 ABD Gişesi) - 1

3- HEART EYES

10 milyon dolar

Josh Ruben imzalı Heart Eyes, gözlerinde kalp emojileri yer alan maskeli bir katilin sevgilileri hedef almasını konu alıyor.

4-  KÖPEK ADAM

9,73 milyon dolar

Animasyon türündeki Köpek Adam, iş kazası sonrası sadık köpeğiyle cerrahi olarak birleştirilen bir polis memurunu konu alıyor.

5- NE ZHA 2

7,2 milyon dolar

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi" (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan , Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor.

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