Zirvenin sahibi değişti! Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'dan yılın en iyi açılışı (14-16 Şubat 2025 ABD Gişesi)

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), gişede yılın en iyi açılışını yaptı. Anthony Mackie'nin Chris Evans'tan Kaptan Amerika'yı devraldığı film, hafta sonunda 88,5 milyon dolar hasılat elde etti. İngiliz yazar Michael Bond'un çocuk serisine dayanan Paddington serisinin üçüncü filmi "Ayı Paddington: Ormanda Macera" ise ikinci sıraya yerleşti.İşte 14-16 Şubat 2025 hafta sonu ABD gişe rakamları...

1- KAPTAN AMERİKA: CESUR YENİ DÜNYA

88,5 milyon dolar

Julius Onah’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 180 milyon dolarlık bütçeye sahip olan filmde; Mackie’nin hayat verdiği Sam Wilson karakterini, Thaddeus Ross’un (Harrison Ford) başkanlık seçimlerinin ardından uluslararası bir felaketi çözmeye çalışırken buluyor.

2- AYI PADDINGTON: ORMANDA MACERA

13 milyon dolar

Kendine has bir hayran kitlesi bulunan Paddington serisinin üçüncü filmi, Ayı Paddington'ın Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini anlatıyor.