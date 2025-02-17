Zirvenin sahibi değişti! Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'dan yılın en iyi açılışı (14-16 Şubat 2025 ABD Gişesi)
Anthony Mackie'nin başrolde olduğu, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya 88,5 milyon dolarla açılış yaparak vizyona başarılı bir giriş yaptı. İkinci sırada ise Paddington serisinin üçüncü filmi "Ayı Paddington: Ormanda Macera" yer aldı.
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), gişede yılın en iyi açılışını yaptı. Anthony Mackie'nin Chris Evans'tan Kaptan Amerika'yı devraldığı film, hafta sonunda 88,5 milyon dolar hasılat elde etti. İngiliz yazar Michael Bond'un çocuk serisine dayanan Paddington serisinin üçüncü filmi "Ayı Paddington: Ormanda Macera" ise ikinci sıraya yerleşti.İşte 14-16 Şubat 2025 hafta sonu ABD gişe rakamları...
1- KAPTAN AMERİKA: CESUR YENİ DÜNYA
88,5 milyon dolar
Julius Onah’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 180 milyon dolarlık bütçeye sahip olan filmde; Mackie’nin hayat verdiği Sam Wilson karakterini, Thaddeus Ross’un (Harrison Ford) başkanlık seçimlerinin ardından uluslararası bir felaketi çözmeye çalışırken buluyor.
2- AYI PADDINGTON: ORMANDA MACERA
13 milyon dolar
Kendine has bir hayran kitlesi bulunan Paddington serisinin üçüncü filmi, Ayı Paddington'ın Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini anlatıyor.
3- HEART EYES
10 milyon dolar
Josh Ruben imzalı Heart Eyes, gözlerinde kalp emojileri yer alan maskeli bir katilin sevgilileri hedef almasını konu alıyor.
4- KÖPEK ADAM
9,73 milyon dolar
Animasyon türündeki Köpek Adam, iş kazası sonrası sadık köpeğiyle cerrahi olarak birleştirilen bir polis memurunu konu alıyor.
5- NE ZHA 2
7,2 milyon dolar
16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi" (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan film, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor.
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