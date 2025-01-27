Zirvenin yeni sahibi: Flight Risk (24-26 Ocak 2025 ABD Gişesi)
Mel Gibson’ın yönettiği ve Mark Wahlberg’in kel, dengesiz bir pilotu canlandırdığı aksiyon gerilim filmi Flight Risk, 12 milyon dolarla açılış yaparak vizyona başarılı bir giriş yaptı. İkinci sırada ise Barry Jenkins imzalı "Mufasa: Aslan Kral" yer aldı.
Mel Gibson’ın 2016’daki Oscar adayı "Hacksaw Ridge" filminden sonra yaptığı ilk yönetmenlik denemesi olan ve başrolünde Mark Wahlberg’in yer aldığı Flight Risk, 12 milyon dolar kazanç elde ederek ABD gişesinde zirveye yerleşti. İşte 24-26 Ocak 2025 hafta sonu ABD gişe rakamları...
1. FLIGHT RISK
12 milyon dolar
2. MUFASA: ASLAN KRAL
8.7 milyon dolar
Oscar ödüllü Barry Jenkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), Mağrur Diyar’ın sevilen kralı Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikayesini konu ediniyor.
3. ONE OF THEM DAYS
8 milyon dolar
SZA ve Keke Palmer'ın başrollerini paylaştığı “One of Them Days”, evden atılmamak için nakit arayışında olan iki ev arkadaşının yaşadıklarını anlatıyor.
4. KIRPI SONIC 3
5.5 milyon dolar
Jim Carrey'nin başrol oynadığı Kirpi Sonic filminde Sonic rolünde Ben Schwartz yer alıyor.
5. MOANA 2
4.1 milyon dolar
Disney imzalı Moana 2'de Dwayne Johnson ile Auli’i Cravalho başrolleri paylaşıyor.
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