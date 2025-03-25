Zirvenin yeni sahibi: Pamuk Prenses

Rachel Zegler, Gal Gadot ve Andrew Burnap'ın başrolleri paylaştığı, Marc Webb'in yönetmen koltuğunda oturduğu Pamuk Prenses filmi haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Grimm Kardeşler'in masalından uyarlanan VE 16 bin 557 kişi tarafından izlenen filmi, Ayı Paddington: Ormanda Macera takip etti. İşte 21-23 Mart Türkiye gişe rakamları...

1- Pamuk Prenses / 16.557

2- Ayı Paddington: Ormanda Macera / 13.038

3. Zorla Güvenlik / 8.650



4. Mickey 17 / 6.708



5. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule / 5.251