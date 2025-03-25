Zirvenin yeni sahibi: Pamuk Prenses
Grimm Kardeşler'in ünlü masalından beyazperdeye uyarlanan Pamuk Prenses filmi, gişenin zirvesine yerleşti. İşte 21-23 Mart hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
Rachel Zegler, Gal Gadot ve Andrew Burnap'ın başrolleri paylaştığı, Marc Webb'in yönetmen koltuğunda oturduğu Pamuk Prenses filmi haftanın en çok izlenen yapımı oldu.
Grimm Kardeşler'in masalından uyarlanan VE 16 bin 557 kişi tarafından izlenen filmi, Ayı Paddington: Ormanda Macera takip etti. İşte 21-23 Mart Türkiye gişe rakamları...
1- Pamuk Prenses / 16.557
2- Ayı Paddington: Ormanda Macera / 13.038
3. Zorla Güvenlik / 8.650
4. Mickey 17 / 6.708
5. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule / 5.251
TEPKİLERİN ODAĞINDA
Dünya çapında 87,3 milyon dolar hasılat elde eden Pamuk Prenses filmi, bir süredir eleştirilerin odağında. Kolombiya kökenli Rachel Zegler'in Pamuk Prenses rolüne seçilmesi, başrol oyuncularının siyasi görüşleri, cücelerin bilgisayar animasyonuyla oluşturulması filmin daha vizyona girmeden tepki çekmesine neden oldu.
Pamuk Prenses filmi; üvey annesi olan kötü kalpli kraliçeye karşı yedi cüceyle birlikte mücadele veren Pamuk Prenses'in hikayesini anlatıyor.
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