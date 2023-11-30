Ziyaretçiler inanç turizmi için Yedi Uyuyanlar ile Zeus Mağarası'na geliyor

YEDİ UYUYANLAR'IN HİKAYESİ

Hristiyanlarca en çok Selçuk'taki mağaranın olayın yaşandığı yer olarak kabul gördüğünü aktaran Topal, şunları kaydetti:

"Roma imparatorlarından Decius yaklaşık 250 yıllarında Hristiyanlığı yasaklıyor ve Efes'te bir tapınak yaptırıyor. Bu tapınakla insanları tapınmaya ve kurban adamaya zorluyor. 7 genç bunu kabul etmiyor. Bunu duyan Decius gençleri çağırarak onlara bu yaklaşımı kabul etmeleri için zaman tanıyor. Gençler de Efes'i terk ederek bu alana geliyor. İmparator bu mağaraya sığındıklarını haber alınca mağaranın ağzını kapattırıyor. Mağaranın ağzı kapanınca gençler burada ibadetleriyle ve sohbetleriyle günlerini geçirirlerken uzun süreli bir uykuya dalıyorlar. Uyandıklarında sanki bir gün geçmiş gibi uyanıyorlar ve içlerinden birini Efes'e ekmek ve erzak almak için gönderiyorlar. Giden genç Efes'e girerken kapının üzerinde haç görünce, Hristiyanlıkla ilgili bir şeylerin olduğunu anlıyor ama tam bilemiyor. Malzeme almak için verdiği paranın yaklaşık 200 yıl öncesine ait olduğu anlaşılınca konu dönemin yöneticilerine kadar intikal ediyor. O zamanın yöneticisi 2. Theodosius'tur. Gençlerin 200 yıl uyudukları anlaşılıyor. Sonra bu gençlerin mezarlarının üzerinde bir kilise yaptırıyor. Aslında alanın hikayesi böyle."



Bölgenin şu an ziyaret için uygun olmadığını ve mezarları, yapıları korumak için kapalı alanlara ziyaretçi kabul edilmediğini belirten Topal, "Şu anda ziyaretçileri mezarların üzerinde dolaştırmamak için içeriye almıyoruz. Koruma bakımından hem alan çok müsait değil. Süratle aşınıyor ve dökülüyor. Ziyarete hazır hale getirdikten sonra çevre düzenleme projesi yapıldıktan sonra uygulandıktan sonra ziyaretçilerimizi içeriye de alabiliriz." dedi.



Bölgenin düzenlenmediği halde bir cazibe merkezi olduğunu anlatan Topal, şöyle konuştu:



"Efes ziyaretçisi bu yıl itibarıyla 2 milyona yaklaşıyor. Muhtemelen yıl sonuna kadar 2 milyonu bulacağız. Bunun yüzde 20'si buraya gelse 400 bin insan ediyor. Bölgenin ciddi bir cazibe merkezi potansiyeli var. Yani Efes'in hemen yanında yer alıyor olması, Efes'in ziyaretçi sayısının çok olması, aynı zamanda inanç gereği yani hem Müslümanlık hem Hristiyanlık hem de diğer inançlarda alanın kutsiyetinden kaynaklı oldukça yoğun ziyaretçi potansiyeli var."

