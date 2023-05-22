Ziyaretçileri eski çağlara götürecek Erzurum Müzesi açılıyor

Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel miraslarıyla öne çıkan Erzurum'da, tarihi Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese civarındaki Millet Bahçesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 4 yıl önce inşasına başlanılan 11 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı Erzurum Müzesi'nde, çalışmalarda sona gelindi.



Müzede, Erzurum'un Cumhuriyet tarihine kadar olan gelişimi, insanoğlunun ilk çağdan bugüne uzanan serüveniyle ilgili Eski Taş Çağı döneminden ünik (eşi ve benzeri olmayan) bulgu ve eserler, görsel ve dijital materyallerle sergilenecek. İçinde çocuk oyun alanı, kütüphane, laboratuvar, sinevizyon ve konferans salonları da bulunan müzenin yaz döneminde açılması planlanıyor.