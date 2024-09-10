Zoe Saldana aksiyon filmi yönetmek istiyor

Filmleri gişede 15 milyar dolar kazanan bir oyuncu olarak kariyerinin zirvesine ulaşan Zoe Saldana, aksiyon filmi yönetmek istediğini açıkladı.

"HİÇ JAMES BOND'U YÖNETEN BİR KADIN GÖRMEDİM"

Variety'in haberine göre; "Galaksinin Koruyucuları" ve "Avatar" serilerinin yıldızı, "Hiç James Bond'u yöneten bir kadın görmedim" dedi ve ekledi:

"Adalet"i seviyorum. Suç dizileri izliyorum. Soygun temaları her zaman ilgimi çekmiştir. "Büyük Hesaplaşma" yılda en az bir kez izlemem ve analiz etmem gereken bir film. Michael Mann'in her şeyi bir araya getirme ve filmdeki herkesin bunu gerçekleştirme şekli... Dolayısıyla bir aksiyon ve soygun filmiyle başlamayı çok isterim.