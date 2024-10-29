Zoe Saldana'dan Galaksinin Koruyucuları itirafı

"Galaksinin Koruyucuları" sersi, "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" ve "Avengers: Endgame" gibi Marvel filmlerinde Gamora'yı canlandıran Zoe Saldana, Variety'ye röportaj verdi.

"DAHA FAZLASINI YAPABİLİRDİM"

46 yaşındaki ünlü oyuncu, Gamora karakterini oynarken, daha fazlasını yapabileceğini düşündüğünü açıkladı.

"Keşke geri dönüp Gamora ve Uzay Yolu'ndaki Uhura için daha iyi bir iş çıkarabilseydim" diyen Zoe Saldana, "Bence yeterince yaptım ama daha fazlasını da yapabilirdim. Ben böyleyim işte" ifadelerini kullandı.