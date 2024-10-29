Zoe Saldana'dan Galaksinin Koruyucuları itirafı
"Galaksinin Koruyucuları" serisinin yıldızı Zoe Saldana, Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Gamora rolü hakkında konuştu.
"Galaksinin Koruyucuları" sersi, "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" ve "Avengers: Endgame" gibi Marvel filmlerinde Gamora'yı canlandıran Zoe Saldana, Variety'ye röportaj verdi.
"DAHA FAZLASINI YAPABİLİRDİM"
46 yaşındaki ünlü oyuncu, Gamora karakterini oynarken, daha fazlasını yapabileceğini düşündüğünü açıkladı.
"Keşke geri dönüp Gamora ve Uzay Yolu'ndaki Uhura için daha iyi bir iş çıkarabilseydim" diyen Zoe Saldana, "Bence yeterince yaptım ama daha fazlasını da yapabilirdim. Ben böyleyim işte" ifadelerini kullandı.
Röportajda Gamora'yı canlandıracak bir sonraki oyuncuyla ilgili umutlarını da açıklayan Saldana, "Bu fırsatı beyaz olmayan bir kadına verin ve yeni Gamora'nın masaya ne getireceğini görün. Tıpkı Nichelle Nichols'ın onayıyla Nyota Uhura'yı masaya getirdiğim gibi" dedi.
Galaksinin Koruyucuları üçlemesi Mayıs 2023'te vizyona giren Galaksinin Koruyucuları 3'le sona ermişti.
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